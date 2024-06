Amazonas FC inicia venda online de ingressos para duelo diante do Brusque-SC, no Zamith

O Amazonas FC iniciou, nesta quinta-feira (6), a venda online de ingressos para o duelo diante do Brusque-SC, que será disputado no sábado (8), às 16h, no estádio Carlos Zamith, em confronto válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes podem ser adquiridos no site achetickets.com.br, a partir de R$ 30.

A venda presencial será disponibilizada somente no dia do jogo, a partir das 14h, na bilheteria no estádio, assim como a retirada de gratuidades, que poderá ser realizada com a apresentação de documentação necessária. Segue proibido a entrada de crianças até 5 anos no local, conforme a portaria conjunta nº 001/2024-GS/SSP.

O jogo marca o retorno da Onça-pintada ao estádio em que conquistou o acesso à Terceirona e o inédito título amazonense, em 2023. O local passou por reformulação para receber, pela primeira vez, uma partida de Segunda Divisão nacional. Uma nova arquibancada foi instalada, além de espaços para camarotes, cabines para a imprensa e refletores para jogos noturnos.

Reencontro

O duelo deste sábado será de reencontros dentro de campo e fora dele. Finalistas da Série C em 2023, foi em cima do Brusque que o Amazonas faturou o inédito título brasileiro para o futebol amazonense, comandado pelo técnico Luizinho Vieira, que atualmente é o técnico do Quadricolor e, pela primeira vez, enfrentará sua ex-equipe.

