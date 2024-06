Idoso é preso suspeito de matar a própria filha com golpes de canivete

Vitória (ES) — Um idoso de 66 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante suspeito de matar a própria filha com um canivete em Vitória, no Espírito Santo. De acordo com informações da imprensa local, ele estava embriagado e confessou ter cometido o crime com golpes no pescoço e um dos seios.

O crime aconteceu no sábado (8), no bairro Santo Dumont. Segundo a Polícia Militar, quando uma equipe chegou ao local encontrou a mulher já sem vida. Já o autor, estava sentado em uma cama dentro da residência e com ele a arma do crime, ainda suja de sangue.

À PM, o idoso afirmou que tinha vários problemas com a filha e que golpeou. Uma testemunha informou à TV Gazeta, afiliada da TV Globo na região, que a filha de quatro anos da vítima estava presente no momento do assassinato e que a mulher até tentou fugir, mas caiu em uma escadaria da casa.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e que o suspeito está sendo autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas não detalhou o que teria motivado o crime.

O corpo da mulher, que tinha 30 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

*Com informações do Terra

