Homem é preso por estuprar a própria filha de 8 anos no interior do AM

Canutama (AM) – Um homem, 58, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, de 8 anos, no município de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Weslei Silva, 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama, as diligências iniciaram no mesmo dia da prisão, após a equipe policial ser informada, por meio do Conselho Tutelar, que a criança havia sido supostamente abusada pelo pai.

Com base na informação, o delegado entrou em contato com a irmã da vítima, de 19 anos, e esta relatou que o homem havia passado a mão nas partes íntimas da criança. Além disso, a vítima também já havia escrito uma cartinha onde relatava os abusos.

“O fato teria ocorrido umas 5 ou 7 vezes, segundo a vítima. Diante disso, nós nos deslocamos ao endereço do infrator e efetuamos a prisão dele em flagrante”, disse o delegado.

O autor foi conduzido à unidade policial e autuado por estupro de vulnerável. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e agora ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 75 suspeitos de homicídio foram presos em Manaus no primeiro trimestre de 2024

VÍDEO: casal com bebê tem carro roubado em Manaus

Homem que mandou assassinar ex-militar em 2022 é preso em Manaus