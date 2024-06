Consumidores elegem shoppings como principal destino para compra do Dia dos Namorados

De acordo com a Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor do Comércio Varejista para o Dia dos Namorados de 2024, divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM), os shoppings centers são o local preferido pelos amazonenses para fazerem suas compras nesta data especial, com 70% dos entrevistados optando por esse destino.

Refletindo essa preferência, o Manauara Shopping, integrante da rede ALLOS, se destaca como o local ideal para quem deseja encontrar presentes e vivenciar experiências únicas para celebrar o amor.

A pesquisa revelou que 90% dos entrevistados pretendem presentear no Dia dos Namorados. Entre os itens mais procurados pelos consumidores estão peças de vestuário e cosméticos, mostrando as preferências tanto de quem presenteará quanto de quem receberá os presentes.

O Manauara Shopping conta com um amplo mix de operações que oferecem opções para todos os clientes, seja no ramo de vestuário, cosmético, eletrônicos, gastronomia, entre outros.

Segundo a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, o centro comercial oferece uma variedade de opções tanto para quem deseja presentear, quanto para quem quer desfrutar de experiências a dois. Desde jantares românticos até sessões de cinema, passando por estética, moda e atividades fitness, agência de viagens, joias, eletrônicos e muito mais. ” O Manauara Shopping tem tudo para tornar o Dia dos Namorados inesquecível para casais de todos os estilos e preferências”, pontuou.

Tem Tudo Que Eu Amo

Para proporcionar uma experiência completa aos seus clientes, o Manauara Shopping lançou a campanha “Tem Tudo Que Eu Amo”, que segue até o dia 12 de junho, ou enquanto durarem os estoques. Durante a campanha, os clientes ganharão um chocolate Coração Black & White Kopenhagen a cada R$ 500 em compras nas lojas participantes.

O coração de chocolate possui um formato facetado moderno e elegante, lapidado como um diamante, e vem em uma caixa delicada com frente transparente, ideal para presentear. Cada CPF terá direito a um brinde, que poderá ser retirado no posto de trocas localizado no Piso Castanheiras, em frente à YouCom.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares. O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.

