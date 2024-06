Aleam realiza Sessão Especial pelo Dia do Pastor Evangélico

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizou nesta segunda-feira (10), a Sessão Especial em alusão ao Dia do Pastor Evangélico e aos 76 anos da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), no plenário Ruy Araújo, por meio do requerimento nº 569/2024 do deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar Cristã do Poder Legislativo do Amazonas.

“Os pastores desenvolvem trabalho social e espiritual, que vem alcançando muitas pessoas, ajudando o poder público do nosso estado. A SBB faz com que a bíblia seja impressa e venha chegar até a população. A Sociedade Bíblica trabalha com vários projetos, sejam em doações ou sociais, que são de suma importância para ter acesso a palavra que muda a vida das pessoas e transforma”, disse o deputado estadual João Luiz.

O coordenador regional da SBB no Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, pastor Dimanei Lisboa explica que essa homenagem da Casa do Povo é um motivo de muita alegria aos 76 anos traduzindo, produzindo e distribuindo a bíblia para o Brasil, Ásia, África e Europa.

“A Sociedade Bíblica do Brasil trabalha na plataforma de semear a palavra, que transforma vidas. Esse ano comemoraremos mais de 200 milhões de exemplares que foram produzidos durante o período da existência da nossa gráfica da bíblia”, afirmou o pastor Dimanei Lisboa.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, que representou o governador Wilson Lima parabenizou o deputado João Luiz pela propositura da homenagem na Assembleia Legislativa.

“Esse é um momento importante do reconhecimento e trabalho de cada um dos pastores e líderes para a sociedade amazonense é de extrema relevância e os 76 anos da Sociedade Bíblica do Brasil é um número muito expressivo, que desenvolve um trabalho grandioso do Brasil”, concluiu.

Na solenidade, o pastor Rafael Crispim leu a bíblia em braile, uma placa comemorativa foi entregue para a SBB pelos 76 anos e 231 pastores receberam certificados pelo trabalho desenvolvido na sociedade amazonense.

A Sessão Especial contou com a participação dos pastores Antenor Neto, vice-presidente da Comissão Batista do Amazonas, Jacó Araújo, da Assembleia de Deus da Amazônia, Francisco Castro, do Ministério Fogo e Glória, Duanolo Soares, Ministério Santuário da Renovação, pastora Neucineila Oliveira, representando a Convenção CGMEBE Mulher, coronel Alan Barreiros, Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e dentre outras autoridade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

União Brasileira de Mulheres chega à Manaus e inicia campanha por justiça palhaça Jujuba

Em Manaus, rede farmacêutica anuncia vagas com salários de até R$ 3,3 mil

Como presentear no ‘Dia dos Namorados’ sem comprometer suas finanças