Manaus é a cidade com mais frequentadores assíduos de motéis

Manaus (AM) – Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) revelou que Manaus é a cidade com maior concentração de frequentadores assíduos de motéis, com 38%. A porcentagem é a mesma em relação aos não-frequentadores deste tipo de estabelecimento, enquanto os clientes ocasionais somam 25%.

Os dados foram coletados no final de 2023, depois de ouvir 1.000 pessoas residentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Manaus. E, na contramão do senso comum, os maiores frequentadores dos motéis são pessoas em relações estáveis e não extraconjugais, como se imagina. De acordo com a pesquisa, 85% dos frequentadores de motéis são casais que possuem uma relação estável.

Fonte: ABMotéis

Apesar da má fama, muitos motéis de Manaus lutam para tirar o preconceito de pessoas que não costumam utilizar o serviço, principalmente em datas especiais, como o Dia dos Namorados, que é considerado o dia mais lucrativo do ano para o segmento, segundo Felipe Martinez, presidente da ABMotéis.

“Para este ano, nossa expectativa é de um crescimento de 20% em relação a 2023. O Dia dos Namorados, em si, é o dia de maior movimento. Muitos casais já vêm do pernoite na quarta-feira. Depois, vai se aproximando do final de semana, que é quando os motéis, em geral, funcionam melhor”, destacou Martinez

Fonte: ABMotéis

Em relação ao tipo de união dos casais que frequentam os motéis no Brasil, a pesquisa mostrou que a maioria são de casados com seus cônjuges, seguido de namorados, depois por pessoas que acabaram de iniciar um relacionamento e, por fim, casais que estão “pulando a cerca”.

Natal dos motéis

O Dia dos Namorados em Manaus movimenta consideravelmente as redes de motéis instaladas na cidade. Representante dos motéis Aphrodite, Eros e Chateu, Gabriel Geraldo contou ao Em Tempo que a busca pelos serviços disponibilizados aumentou neste ano de 2024, em comparação ao ano anterior.

“Para quem atua no ramo da motelaria, o Dia dos Namorados é considerado o nosso Natal. A procura para este ano na nossa rede de motéis – Aphrodite, Eros e Chateau – está bem alta. Observamos um aumento significativo nas reservas antecipadas, com muitos casais buscando criar momentos especiais e inesquecíveis nessa data tão significativa. Nossos estabelecimentos estão praticamente com a lotação esgotada, o que reflete a confiança e a preferência do público pelos nossos serviços”, enfatizou Gabriel.

Com o aumento da procura, muitos casais correm o risco de enfrentar filas nos motéis, já que a rede não trabalha com reservas nesta data.

“Para o Dia dos Namorados, não trabalhamos com reservas em nossos motéis. Devido à alta demanda, é comum haver filas de espera na porta dos estabelecimentos, mas nossa equipe está preparada para organizar o fluxo de clientes da melhor maneira possível, garantindo que todos possam desfrutar de uma experiência agradável e especial, mesmo com a alta procura”, pontuou.

Foto: Eros Motel

Já no Tahiti Motel, o responsável Rodrigo Assef destacou que a movimentação durante o dia é intensa, mas que não percebeu um aumento significativo comparado a 2023.

“Todos os anos, o Dia dos Namorados é sempre o dia com a maior procura. Este ano não está sendo diferente, mas ainda assim, o horário mais movimentado é a noite. Ainda não percebemos aumento. A procura está muito parecida com o ano passado”, afirmou Assef.

Atuando há 17 anos na capital amazonense, o estabelecimento é especialista em atender casais estáveis que procuram um ambiente moderno e sofisticado para um momento de lazer e intimidade.

“Há alguns anos fazemos reservas com decoração romântica e um jantar especial. Tudo pensado e preparado especificamente para esse dia. Os clientes que escolhem fechar os pacotes não se arrependem. A fila no período da noite sempre tem, para aqueles que preferiram não reservar. E também sempre temos suítes por ordem de chegada para quem não se programa com antecedência”, explicou Rodrigo.

Com apenas um ano de experiência, o Royal Motel preparou um ambiente especial para atrair e fixar clientes frequentadores do local, como aponta o CEO, Fabrício Nunes.

“Como estamos comemorando 1 ano, decidimos presentear os clientes com um pacote ROOM DECOR sem custo adicional. Todas as nossas suítes estão ornamentadas com rosas, balões e mensagens românticas. Temos várias opções para casais de todos os gostos, pois nossas suítes são únicas e não se repetem. Inclusive, estamos em expansão e em breve vamos inaugurar + 16 novas suítes temáticas”, disse o proprietário.

Dando um novo gás no mercado, o motel traz um diferencial para o setor, apostando em alta qualidade e custo-benefício acessível aos clientes.

“Buscamos algo inovador no design, arquitetura e oferecemos o melhor atendimento aos nossos clientes. Com um preço justo e acessível para o nível do motel”, finalizou.

Leia mais

Sem sair de moda, jantares românticos são opção para celebrar o Dia dos Namorados em Manaus

VÍDEO: Amom faz ‘pedido de casamento’ no Dia dos Namorados

Amor bandido: casal é preso após assaltar ônibus no Dia dos Namorados em Manaus