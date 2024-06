Dia dos Namorados: Manaus no pódio das cidades com mais infiéis

Manaus (AM) – Neste Dia dos Namorados, muitos casais aproveitam a data para expressar seu amor, lealdade e companheirismo. Mas, de acordo com o site Ashley Madison, líder global em namoro infiel, o Brasil apresenta o maior crescimento de usuários cadastrados, com 12,5 milhões de usuários cadastrados na plataforma. Entre as cidades com maiores índices de usuários, Manaus se destaca na lista.

No período de junho a setembro de 2020: Brasília, Goiânia, Manaus são as cidades que aparecem nas primeiras posições. Logo após, vem São Paulo, Curitiba, Campo Grande e Guarulhos. Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas, João Pessoa, São Luís e Rio de Janeiro são vistos em seguida. Por fim, Natal, São Bernardo do Campo, Santo André, Salvador, Recife, Duque de Caxias e Teresina fecham o ranking.

Nas novas contas, 196 mil foram ao estado de São Paulo e 102 mil vieram do Rio de Janeiro. Além disso, a Ashley Madison aponta a faixa etária de cada cidade participante do ranking de perfis ativos na plataforma.

Santo André – 35,9

Rio de Janeiro – 35,7

Belo Horizonte – 35,4

Porto Alegre – 35,4

São Bernardo do Campo – 35,2

Curitiba – 35,1

Salvador – 35,0

Campinas – 34,8

São Paulo – 34,5

Duque de Caxias – 34,4

Campo Grande – 34,1

Brasília – 34,0

Recife – 33,9

Guarulhos – 33,7

João Pessoa – 33,5

Natal – 33,5

São Luís – 32,7

Goiânia – 32,6

Teresina – 32,5

Manaus – 32,2

Motivações

Segundo o site Vida e Estilo do Terra, há estudos de terapeutas de casais que mostram que há, pelo menos, 9 motivos reais para que os relacionamentos extraconjugais aconteçam de forma frequente.

Motivos que vão desde variedade no cardápio, passando por curiosidade e terminando até autoafirmação e carência. E é possível acrescentar um motivo, pelo qual a sociedade global está atravessando desde o começo de 2020: a pandemia e o isolamento social.

Comportamento

Esse mesmo resultado pode ser observado no levantamento feito pela psiquiatra Carmita Abdo, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, que avaliou o comportamento sexual de mais de 8.200 pessoas (51,1% homens e 48,9% mulheres) de dez capitais brasileiras.

Segundo o material, em Manaus, 75,4% dos entrevistados disseram já terem traído o parceiro em alguma vez na vida. Já as mulheres de Manaus, 50,6% delas já “pularam a cerca” em relacionamentos anteriores.

No lado masculino, 3.681 disseram sim terem “pulado a cerca”. Atrás de Manaus estão os homens do Rio de Janeiro (73,7%), de Fortaleza (72,2%), Porto Alegre (69,0%), São Paulo (68,1%), Salvador (67,8%), Brasília (65,4%), Belo Horizonte (64,6%), Cuiabá (62,3%) e, por último, Curitiba (57,0%).

Já no lado das mulheres, 3.325 das entrevistadas também confessaram terem traído o companheiro. Atrás de Manaus, com as mulheres mais infiéis, está Brasília (50,0%), Fortaleza (45,8%), Belo Horizonte (44,5%), Rio de Janeiro (42,9%), Porto Alegre (42,2%), Cuiabá (40,9%), Curitiba (38,7%), Salvador (38,3%) e São Paulo (37,5%).

