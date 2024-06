CIF: 16 postos de combustíveis são fiscalizados para inibir uso de ‘Paredão’ de som

Na madrugada deste domingo (16), a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou a Central Integrada de Fiscalização (CIF), em 16 postos de combustíveis, nas zonas norte, oeste e leste de Manaus. O objetivo da ação é fiscalizar casos de perturbação da ordem em estabelecimentos que utilizam “paredões de som”. Na ação, quatro estabelecimentos foram autuados/notificados por irregularidades.

O posto Coca II, na avenida Rodrigo Otávio, foi autuado pelos agentes do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) por não possuir o Auto de Vistoria (AVCB) e pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por não apresentar Licença Sanitária, havendo também o consumo de bebida alcoólica na parte externa da loja de conveniência.

Os servidores da Visa Manaus, também autuaram um posto no bairro Armando Mendes por não possuírem autorização para armazenar e vender produtos alimentícios. Já nos bairros Redenção e Tarumã, os postos foram autuados por não apresentarem a licença sanitária.

Ainda na CIF, os agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) autuaram, seis motociclistas por calçado inadequado, falta de capacete e retrovisor.

Menores de idade

Para fiscalizar a presença de menores de idade nos locais inapropriados, os servidores da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) constataram a presença de quatro adolescentes de 13 a 17 anos nos postos de gasolina, sem o responsável.

Também foram encontradas na ação, três menores de idade que estavam acompanhados do responsável, porém sem nenhum documento. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou todos os menores para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Integração

A CIF contou com um efetivo de quase 60 servidores, entre os órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus.

Participaram os representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM); Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas); Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); Juizado da Infância e da Juventude Infracional (Jiji); Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus); Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Conselho Tutelar.

