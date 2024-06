‘Peruana’ é presa por envolvimento com tráfico de drogas no interior do AM

Alvarães (AM) – Jhuliana Guerra Avila, conhecida como “Peruana”, foi presa, nesta quarta-feira (19), por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Alvarães (distante 530 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, a equipe policial recebeu denúncias em abril deste ano, informando sobre a venda de drogas que ocorria na residência de Jhuliana.

“Durante diligências no local na época, duas pessoas foram presas, em flagrante, por tráfico de drogas, mas Jhuliana não foi encontrada. Ela estava cumprindo prisão domiciliar pelo mesmo crime, entretanto, como não estava no imóvel, está caracterizado como descumprimento de medida cautelar”, explicou.

Conforme o delegado, visto que ela descumpriu a medida cautelar, foi representada pela prisão preventiva da mulher. Ela foi presa na manhã desta quarta-feira, no Centro de Alvarães.

“Durante as investigações, constatamos, ainda, que Jhuliana tinha mais de 10 passagens por tráfico de drogas e associação criminosa”, acrescentou o delegado.

Jhuliana Guerra Avila responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

