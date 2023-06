Atleta do UFC Conor McGregor ‘nocauteia’ mascote do Miami Heat; vídeo

Estados Unidos – O lutador Conor McGregor, famoso pelos confrontos no UFC, protagonizou um momento inusitado ao “nocauteiar” o mascote do Miami Heat. O caso aconteceu na sexta-feira (09), durante intervalo da partida entre Denver Nuggets e Miami Heat, pela NBA. Apesar do susto, tudo não passou de uma ação promocional.

Ao se deparar com Burnie, que estava vestindo um par de luvas, McGregor não recuou e encarou o desafio proposto pelo mascote. Com um soco de mão esquerda, o irlandês derrubou o mascote, deixando-o caído no chão. McGregor ainda desferiu outro golpe e encerrou o “combate”. O mascote precisou ser removido da quadra, sendo arrastado para fora.

Apesar da brincadeira, segundo informações do The Athletic o mascote do Heat foi levado ao hospital após o jogo, para ser medicado com analgésicos.

🥊VÍDEO: Lutador Conor McGregor nocauteia mascote do Miami Heat na final da NBA. pic.twitter.com/K99Dhm3ZeS — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 11, 2023

