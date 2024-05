José Aldo se despede com vitória no UFC 301 e Pantoja mantém cinturão

O Canibal segue com título dos moscas, enquanto ídolo brasileiro fez sua última luta em contrato com o Ultimate

O antigo rei se despediu e um novo é quem dá as cartas no UFC. Alexandre Pantoja manteve o cinturão do peso-mosca (até 56,7 Kg), enquanto José Aldo Júnior pode ter feito sua última luta pelo Ultimate, na noite deste sábado (4), no UFC 301, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Pantoja, em uma luta muito dura contra o australiano Steve Erceg, manteve o cinturão dos pesos-moscas, pela segunda vez. Na última defesa, o brasileiro também foi o vencedor. O Canibal soma 12 vitórias e três derrotas no UFC.

Já Aldo venceu o mexicano Jonathan Martinez, por decisão unânime, e levantou o público presente na Farmasi Arena. Entretanto, ele não confirmou que é seu adeus do MMA.

“Ainda não acho que chegou o momento de me despedir. Vou sentar e decidir os próximos passos, mas me sinto pronto e preparado para conquistar mais coisas”, revelou.

Cinturão mantido

Campeão da divisão dos moscas desde julho de 2023, quando venceu o mexicano Brandon Moreno, e mantendo o cinturão ao bater o norte-americano Brandon Royval, Pantoja confirmou o favoritismo contra Steve Erceg.

Mas quem esperava uma luta tranquila, uma vez que Erceg é o número 10 do ranking dos moscas, viu um adversário duro, que conseguiu fazer um ótimo duelo contra o detentor do título.

Após cinco rounds, equilibrados, o brasileiro celebrou a manutenção do cinturão, mas fez questão de ressaltar a dificuldade imposta pelo australiano desafiante.

“Noite maravilhosa, ele (Erceg) merece aplausos. Todo mundo que pisa no octógono merece muito respeito. Tenho que mexer mais a cabeça, esses caras estão me acertando demais. Mas meu chão é um dos melhores do mundo.

O campeão ainda fez um apelo para o povo ajudar o Rio Grande do Sul, que está sofrendo com as tragédias devido às chuvas nos últimos dias.

“Vamos doar a ajudar a galera do Rio Grande do Sul. O que puderem fazer, se a gente não ajudar nosso país, não vai ser ninguém”, pediu.

Arena abaixo no possível adeus de Aldo

A última luta em contrato de José Aldo no UFC levantou a Farmasi Arena como se fosse uma disputa de cinturão. Um dos maiores lutadores da história do MMA, o brasileiro pode ter se despedido com vitória por decisão unânime contra o mexicano Jonathan Martinez.

Do início ao fim, ele foi ovacionado. Nos três rounds de despedida, o lutador da Nova União teve um domínio maior da luta. Martinez se mostrou um adversário duro. Foi a primeira derrota em sete lutas no Ultimate.

A emoção marcou o eterno campeão, que defendeu o cinturão em sete oportunidades, um recorde no UFC.

“Estou muito feliz. Minha equipe me ajudou demais para chegar nesse momento. Não imaginava. Nem nos meus melhores sonhos. Jamais imaginaria voltar aqui dessa forma, na cidade que amo. Agradeço esse público por todo esse carinho”, afirmou.

Ao todo, foram 21 lutas pelo UFC, com 14 vitórias e sete derrotas. O brasileiro marcou época no peso-galo (até 61,2 Kg), uma merecida despedida.

Card Principal – Resultados

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja venceu por decisão unânime Steve Erceg;

Peso-galo (até 61,2 Kg): José Aldo Júnior venceu por decisão unânime Jonathan Martinez;

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Anthony Smith venceu por finalização guilhotina Vitor Petrino, aos 1’50” do primeiro round;

Peso-médio (até 83,9 Kg): Michel Pereira venceu por finalização guilhotina Ihor Potieria, aos 54” do primeiro round;

Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho venceu por nocaute Paul Craig, aos 2’21” do segundo round;

