Marcos Rotta deixa a Seminf e Renato Junior assume cargo

Manaus (AM) – O vice-prefeito Marcos Rotta deixa a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e assume a presidência nacional do Pogressistas (PP).

Em seu lugar, ocupa a titularidade da pasta o ex-secretário da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) Renato Junior.

Além de Rotta, outros servidores também foram desligados de suas pastas, como Tadeu de Souza, Shádia Fraxe e Sabá Reis. Os ex-secretários serão encaminhados pelo prefeito David Almeida em quais cargos ocuparão no Senado e Câmera Federal.

Pouco tempo, após a saída de Átila Lins, o vice prefeito assumiu a presidência do partido. Isso porque Rotta deve disputar o cargo de deputado estadual pelo PP. No ano passado, Marcos Rota havia saído do Democratas (DEM).

Seminf

O nome de Rotta foi anunciado pelo prefeito de Manaus David Almeida no dia 29 de dezembro de 2020 para ocupar a Seminf. Desde então, o titular liderou a pasta até pedir exoneração do cargo na última quinta-feira (31).

