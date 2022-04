Com grande experiência em Maratonas ao redor do mundo, o brasileiro e maratonista Felipe Gemesio já acumulou 18 carimbos no passaporte. Dessa vez, o atleta vai participar da Maratona de Paris que vai acontecer ainda neste domingo (3).

No entanto, antes de concorrer esta prova, Felipe já aproveitou para confirmar a inscrição na Maratona de Manaus 2022, a qual será realizada no dia 23 de outubro na capital amazonense.

Além de Felipe, outros atletas passaram pelo estande do Run Experience, em Paris, que divulgou a Maratona em Manaus.

“Já estou dentro da prova de Manaus em 2022 e pretendo participar dela todos os anos”, disse Felipe, que participou da corrida em anos anteriores e ressaltou a atenção do povo de Manaus como um diferencial para quem sai de outras cidades e países para correr na Amazônia.

Além dos profissionais, amadores e entusiastas do esporte aliado ao turismo também fazem planos para correr pelas ruas de Manaus. É o caso da moradora de Londres, na Inglaterra Darci Godall, que passou pelo estande da Maratona de Manaus para saber detalhes sobre a prova e a cidade, levando para casa instruções de como concluir a inscrição no evento amazonense.

“É claro que eu quero ir! Meu objetivo é correr o mundo e com certeza Manaus está na minha lista. Tenho que fazer isso rápido!”, destacou.

Atrativos

No encerramento da Run Experience em Paris, neste sábado, 2/4, o estande da Maratona de Manaus fez sucesso entre europeus e brasileiros presentes e reforçou a ideia da Prefeitura de Manaus de valorizar o potencial turístico da cidade por meio do esporte.

“A divulgação da Maratona de Manaus para o mundo quebra paradigmas. O resultado foi o movimento intenso em nosso estande, com a busca de informações e curiosidades das pessoas sobre a prova. Nós estamos aproveitando uma oportunidade que se abre para movimentar o turismo e fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos trabalhar ainda mais, reforçando o asfalto em nossas vias, deixando a cidade mais verde e mais bonita para acolher os turistas que virão para a prova. Vamos fazer bonito!”, disse o prefeito David Almeida.

O subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Aurilex Moreira, esteve no estande de divulgação da Maratona de Manaus, durante os três dias de feira, em Paris, assim como o diretor de Esportes da pasta, João Paulo Janjão.

Para Aurilez, o balanço da atuação de Manaus na Run Experience é extremamente positivo. “Manaus foi a sensação. De todos os estandes apresentados, Manaus arrebentou, chamou muito a atenção. Tenho certeza que como resultado teremos muitas pessoas visitando a nossa cidade e fomentando o turismo e a economia”, comentou.

O subsecretário destacou ainda que o estande da Maratona de Manaus foi um marco na história da feira. “Somos o primeiro evento brasileiro a ser divulgado nesta feira da capital francesa. Participar de um evento desse porte foi um grande aprendizado para levar a nossa maratona aquilo que estamos visualizando aqui”, comentou. “Estamos preparando a Maratona de Manaus para que esta edição seja uma experiência inesquecível para cada participante”, completou Janjão.

Prova

A Maratona de Manaus 2022 acontece no dia 23/10, com percursos de 21 quilômetros e 42 quilômetros. Um dia antes, 22, será realizada a versão Family Run e a Kids da corrida.

As inscrições podem ser feitas no site www.maratonademanaus.com.br, onde é possível acessar a página com tradução em três idiomas, além do português (inglês, francês e espanhol). No site é possível conferir o regulamento da prova, mapa do percurso e todas as demais informações relacionadas às inscrições.

