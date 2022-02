Motoristas e cobradores de ônibus recebem palestra educativa em Manaus

Manaus (AM) – O projeto “Mobilidade com Responsabilidade”, da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma palestra para funcionários da empresa de ônibus Viação Via Verde na última sexta-feira (4). O evento ocorreu na sede da empresa, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Acompanharam a atividade 78 funcionários da empresa, que receberam informações sobre cuidados no trânsito e fizeram ginástica laboral.

O educador de trânsito do IMMU, Francisco Rodrigues, informou que um dos temas abordados foi o respeito aos usuários do transporte público. “Abordamos também a atualização da legislação de trânsito e o perigo de misturar álcool e direção. A palestra durou quase 40 minutos e houve bastante interação com os participantes que puderam tirar todas suas dúvidas referente à legislação de trânsito”, destacou.

Os educadores também informaram sobre a necessidade de os motoristas dirigirem pensando nas pessoas idosas e nas pessoas com deficiência, pois eles têm mobilidade reduzida e dificuldades na segurança pessoal.

O projeto “Mobilidade com Responsabilidade” tem o objetivo de levar instruções sobre a importância da atenção no trânsito e o respeito às leis e normas de circulação.

