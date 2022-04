Aleam aprova ajuda humanitária aos municípios atingidos pelas cheias no AM

De acordo com dados da Defesa Civil do Estado do Amazonas, 29 municípios estão em situação de atenção

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou, nesta quarta-feira (6), o requerimento de autoria do deputado estadual Sinésio Campos (PT), em que solicita ao governo do Estado ajuda humanitária às populações de Boca do Acre, Parintins e Presidente Figueiredo, afetadas pela subida dos rios e constantes chuvas.

“Além de um plano de contingência para o Amazonas, é necessário investir em saneamento básico, porque o caso de Parintins, por exemplo, que ficou alagada após chuvas torrenciais, no fim de semana, não está relacionado à subida dos rios, mas a ausência de investimento no setor. Enquanto isso não ocorre quem sofre é a população”, destacou o Sinésio Campos. Municípios

De acordo com dados da Defesa Civil do Estado do Amazonas, 29 municípios estão em situação de atenção, 15 em alerta e 5 em emergência como Guajará, Ipixuna, Envira, Eirunepé, na calha do Juruá e Boca do Acre, na calha do Purus.

