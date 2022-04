Amazonas não registra mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (7)

Manaus (AM)- O boletim Diário de Covid-19, nesta quinta-feira (7), informa o diagnóstico de 72 novos casos de Covid-19, totalizando 581.566 casos da doença no estado, e sem registro de óbito, permanecendo 14.160 o total de mortes pela Covid-19.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quarta-feira (6), não foi registrado sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 358 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,06% dos casos confirmados ativos.

Dos 581.566 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (7), 290.443 são de Manaus (49,94%) e 291.123 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 40 novos casos confirmados. No interior, os 5 municípios que têm casos novos são: São Gabriel da Cachoeira (11), Santo Antônio do Içá (8), Jutaí (6), Tonantins (5) e Manicoré (2).

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.699 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.461.

*Com informações da assessoria

Fotos: Lucas Silva/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Estudo explica inflamação excessiva por Covid-19

Ministério da Saúde confirma primeiro caso de subvariante Ômicron

Projeto RespiAr amplia número de estagiários