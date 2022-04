Amazonas lança quinta edição do “Universo Geek Museu”

Manaus (AM)- O público nerd, geek, fãs de games, histórias em quadrinhos e cultura pop ganham um final de semana repleto de atrações com a quinta edição do Universo Geek Museu (UGM), a ser realizada nos dias 7 e 8 de maio, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro.

O evento promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, terá uma programação recheada de atividades das 9h às 19h.

O UGM é um convite para visitar o museu de um jeito diferente. Além dos acervos do Palacete Provincial, que inclui cinco museus, os visitantes poderão conferir atividades do universo geek como a exposição de arte e caricatura, quadrinhos, campeonato de games e cosplay, RPG, bandas e praça de alimentação em uma extensa programação.

“É uma grande oportunidade de entretenimento e também um convite a visitar os museus do Palacete Provincial e usufruir das fontes de conhecimento histórico ali presentes. Nosso objetivo é sempre aproximar a população dos nossos espaços culturais. A cultura pop é muito forte em nosso estado, e o Palacete também está de portas abertas para este público”, afirma Marcos Apolo Muniz, secretário da pasta.

De acordo com a integrante da organização do Universo Geek Museu, Kamy Marçal, serão mais de 15 atividades diferentes, que atendem os gostos de todos os públicos, sobretudo os jovens.

“O nosso intuito é proporcionar atividades que promoverão interatividade e entretenimento e, claro, com que o público conheça um pouco mais os nossos museus”, detalha Kamy. “Inclusive o Palacete Provincial guarda uma rica cultura e arquitetura daqui da cidade de Manaus, e todo esse acervo vai estar disponível para a galera fazer uma visitinha”, destaca.

Cerca de dez quadrinistas manauaras vão expor e vender suas publicações. Luiz Andrade, autor do quadrinho “Trovão”; Leon Sarmento, autor do quadrinho “Super Vovô”; e Gusmão, autor do quadrinho “Contos do Mato”, já estão confirmados no evento.

Além disso, os visitantes poderão conferir um workshop de desenho, com Leon Sarmento, e de roteiro, com Luiz Andrade. Na programação ainda estão as palestras “Computação Gráfica no mercado de trabalho” e “Quadro de publicação de quadrinhos e literatura no Amazonas” com Peace e convidados.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Edição Web: Bruna Oliveira

