Manaus FC entra com representação contra arbitragem após empate

Manaus (AM) – A diretoria do Manaus FC informou que entrará com uma ação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a arbitragem do jogo em que enfrentou o Grêmio Esportivo Brasil, conhecido como Brasil de Pelotas, na noite desta segunda-feira (11).

No jogo contra o GE, a partida foi definida por um empate de 1 a 1. Em nota, a diretoria declarou que o resultado foi definido por uma sequência de erros e que foi injusto, ainda ressaltado pela mídia esportiva nacional.

“O que vinha sendo um grande confronto realizado pelo Manaus e GE Brasil, acabou definido por uma sequência de erros que determinaram o resultado da maneira mais injusta possível – inclusive, ressaltadas pela mídia esportiva nacional. O Manaus sempre trabalhou para que seus resultados sejam condizentes com o que apresenta em campo, e reafirma seu compromisso de seguir honrando a Série C, como tem feito nesses 3 últimos anos”, informou a nota.

A diretoria ainda destacou que não é a primeira vez que o clube passa por isso e é necessário que os times do Norte sejam vistos com mais respeito frente as outras equipes brasileiras.

“Mas já não é a primeira vez que o clube passa por isso. Os times do Norte precisam ser vistos com o mesmo respeito das demais equipes do Brasil e é inadimissivel que na competição – na sua primeira rodada – aconteça esses absurdos”, disse parte da nota.

Por fim a diretoria agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que não irá mais tolerar resultados que não condizem com o profissionalismo.

