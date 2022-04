Moreira e Toninho se despedem do Manaus FC

Manaus (AM)- A diretoria esmeraldina anunciou no início dessa quinta (7) o término do contrato do lateral-esquerdo Moreira e do centroavante Toninho.

Ambos atletas foram emprestados pelo Mirassol e São Bernardo, respectivamente, somente para o Campeonato Amazonense 2022.

Matheus Moreira dos Reis fez sua estreia profissional no Manaus, fazendo 11 partidas, anotando 2 gols e 2 assistências na competição. Já Antonio Augusto Gamaroni De Carvalho ou “Toninho”, fez 16 jogos, anotando 1 gol na competição.

“O Manaus FC agradece aos atletas pela contribuição no Campeonato Amazonense 2022 e pela conquista no título, desejando sucesso a carreiras de ambos. O clube aproveita para agradecer ao Mirassol-SP e São Bernardo-SP pela oportunidade”, disse em publicação.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Ikaro chega ao Manaus FC para reforço na temporada

Márcio Passos anuncia aposentadoria como jogador

Weriton é contratado pelo Manaus FC