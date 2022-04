Manaus empata com o Brasil de Pelotas pela Série C

Manaus (AM) – No jogo que fechou a rodada de estreia da Série C, Brasil e Manaus empataram por 1 a 1, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, Na próxima rodada, O Manaus recebe o Remo, em casa. Silvano abriu o placar para o Esmeraldino e Marllon, no fim do jogo, empatou para o Xavante, de pênalti.

Os gols

O Manaus abriu o placar. Na cobrança de lateral, Felipe Baiano desviou e Silvano empurrou para dentro da rede. No prejuízo, o Brasil de Pelotas tentou o empate, mas se deu mal nas finalizações. O empate veio nos minutos finais através de cobrança de pênalti. Marllon converteu e salvou o time da casa.

Com o resultado, as duas equipes somam um ponto na tabela da Série C do Brasileirão.O Brasil termina a primeira rodada em 8º e o Manaus em 10º.

O Manaus enfrenta o Remo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília). A partida acontecerá na Arena da Amazônia.