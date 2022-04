Manaus FC anuncia o volante Ikaro para jogos da Série C

Manaus (AM)- Além do anúncio do lateral Weriton e a transição de Márcio Passos de jogador para supervisor, chega ao Manaus FC o volante Íkaro, que vem de empréstimo do Vila Nova-GO.



Nascido em Limoeiro do Norte-CE e com 26 anos, Íkaro Mychell Moura Mai acumula passagens pelas bases de Fluminense-RJ, Vasco-RJ, Athletico Paranaense e vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-17.

Como profissional, o jogador já atuou por Ferroviária-SP, Gama-DF, Anapolina-GO, Patrocinense-MG e Vila Nova-GO, onde segue contratado desde 2021.

Seu último clube foi o Caldense-MG – também por empréstimo – onde disputou o campeonato mineiro 2022.



O atleta já está em terras manauaras, e já participou do treino de hoje (5). A estreia do Manaus no Campeonato Brasileiro Série C 2022 é no próximo dia 11, às 19h (Manaus) com transmissão confirmada na DAZN.

