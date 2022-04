Entrega dos cartões do Auxílio Estadual é prorrogada até 18 de abril no AM

O calendário de pagamento ocorre da mesma forma que já vinha sendo feito com as primeiras famílias, com o crédito de R$ 150 mensais sendo disponibilizado todo dia 15 de cada mês.

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas estendeu, até a próxima segunda-feira (18/04), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual Permanente em Manaus. A nova etapa de distribuição começou no dia 4 de abril, em dois pontos da capital.

De acordo com a assessoria do governo do Amazonas, durante a primeira semana foram entregues 8.278 cartões, o que corresponde a 58,02% do total de 14.221 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza a serem contempladas com o recurso de R$ 150 mensais.

Foram entregues 3.777 cartões no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci, rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul); e outros 4.501 no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo (rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, bairro Mutirão, zona norte de Manaus). Os dois pontos seguem atendendo os beneficiários até o dia 18 de abril, das 8h às 16h.

Entregas suspensas no Feriado

Vale ressaltar que, devido ao feriado da Sexta-feira Santa (15/04), as entregas serão suspensas nos dois pontos e retornam na segunda-feira, último dia para os beneficiários se dirigirem aos centros para retirarem o cartão.

Além da capital, 5.676 mil famílias serão contempladas no interior, totalizando 19.897 benefícios entregues nesta etapa. O cronograma de entrega nos demais municípios será anunciado em breve.

Novas famílias

Os novos contemplados foram selecionados por meio do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o CadÚnico, após o encerramento da primeira fase de entregas, quando foram distribuídos pouco mais de 280 mil cartões, de um total de 300 mil previstos para o programa.

O calendário de pagamento ocorre da mesma forma que já vinha sendo feito com as primeiras famílias, com o crédito de R$ 150 mensais sendo disponibilizado todo dia 15 de cada mês. Por se tratar de uma nova etapa, não haverá créditos retroativos de meses anteriores.

A consulta dos nomes dos novos beneficiários já está disponível no site www.auxilio.am.gov.br Para saber se foi contemplado, basta informar o CPF e a data de nascimento no site.

