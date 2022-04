Modelo foi morta após negar relações sexuais; suspeito é preso

Ilhabela (SP) – Na terça-feira (11), a jovem Larissa Santos Correia foi encontrara morta dentro de uma residência que pegou fogo, no bairro Perequê, em Ilhabela, município de São Paulo. Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar carbonizada a modelo de 23 anos de idade. A motivação do crime, segundo a PC-SP, foi a negativa da jovem em ter relações sexuais com o acusado.

O homem de 26 anos marcou um encontro por sites de acompanhantes com Larissa, segundo a Polícia Civil. Ao chegar no local, Larissa teria se negado a ter relações sexuais, o chamando de “Jack”. Então ele a golpeou com um mata-leão e, em seguida, enquanto ela estava desacordada, jogou um cigarro na cama, saindo do local.

Rapidamente, o cigarro iniciou um incêndio no quarto, consumindo a casa e matando Larissa. Antes de sair do imóvel, o homem ainda roubou dois celulares da modelo, para dificultar as provas do encontro.

Segundo o delegado titular de Ilhabela, Diogo Daiello, os investigadores rastrearam o paradeiro do acusado através de câmeras de segurança, até sua identificação.

Na delegacia, o homem, inicialmente, negou ter cometido o crime, porém, ao ter as conversas com a modelo reveladas, ele confessou o assassinato. O homem segue preso e responderá por homicídio.

*Com informações de O Vale

