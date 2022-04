Wilson Lima anuncia obras no sistema viário e reforma de delegacia em Eirunepé

Eirunepé (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (12), a realização de mais quatro obras em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). O anúncio foi feito durante visita do governador ao município, para acompanhar ações do programa Governo Presente, na calha do rio Juruá.

As obras anunciadas na cidade terão investimento de mais de R$ 26,9 milhões.

“Nós temos um pacote de R$ 26 milhões aqui, sendo R$ 15 milhões para a recuperação de pavimento e, também, mais 7 milhões para meio fio, sarjeta, calçada. E tem mais outras parcerias que a gente está caminhando aqui com a Prefeitura de Eirunepé, para que a gente possa trazer melhores condições de vida para quem mora aqui, trazendo investimentos para o interior, dando oportunidades e perspectiva de futuro, perspectiva de trabalho”, afirmou Wilson Lima.

A primeira nova obra a ser realizada será de serviços de tapa-buraco e recapeamento de vias urbanas, a qual conta com um investimento de R$ 15.788.188,39. O projeto irá contemplar 16,80 quilômetros e beneficiará 40 ruas do município.

Entre as obras está também a construção e pavimentação em concreto com meio-fio e sarjeta no bairro Santo Antônio. Os serviços serão executados em 5,07 quilômetros e o investimento é de R$ 7.820.102,97.

A terceira obra anunciada foi a reforma da Delegacia Interativa de Polícia. Os serviços serão executados em uma área de 616,39 metros quadrados e o investimento é de R$ 1.570.644,36, com previsão de início das obras para agosto deste ano.

Moradores de Eirunepé poderão contar com a construção do Mirante do Lago dos Portugueses, com 839,79 metros quadrados. O investimento é de R$ 1.728.714,86.

Obras do Ceti

No município da calha do Juruá, o governador aproveitou para visitar as obras do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti), que será inaugurado em junho deste ano.

Acompanhado da secretária de Educação, Kuka Chaves, o governador viu de perto as instalações da obra, que será uma das cinco unidades de tempo integral entregues somente em 2022, totalizando 13 Cetis construídos e entregues nesta gestão.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Wilson Lima assina convênio de R$ 11,2 milhões para recuperar sistema viário de Novo Aripuanã

David Almeida assina ordem de serviço da reforma da feira municipal do Japiim

Área de construção novo T7 recebe visita técnica