Vaca “Cinderela” é furtada do Campus da Ufam em Parintins

Manaus (AM) – A vaca “Cinderela”, da Universidade Federal de Amazonas (UFAM), foi furtada das dependências do campus em Parintins, na última segunda-feira (11). O animal era usado em pesquisas do curso de zootecnia.

Ao notarem a ausência da vaca do curral, funcionários da Ufam foram em busca de Cinderela e encontraram a corda e o equipamento usado para proteger o canal da cirurgia, utilizada para observação do processo digestivo da vaca, nas proximidades do campus.

Marcas de pneus também foram identificados perto dos objetos, o que indica o furto do animal, que estava no curral da universidade.

Segundo a universidade, a vaca era utilizada nas pesquisas do curso de zootecnia. Funcionários registraram um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Parintins. A suspeita é de que a vaca tenha sido levada para um abate clandestino.

