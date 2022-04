Programa de qualificação profissional da CMM é apresentado em associação nacional

O convite para falar do programa na sede da entidade, em Brasília, foi feito pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas

Manaus (AM) – O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis, fez uma exposição sobre o Programa de qualificação profissional, gratuito e online, da Casa legislativa, o EscolegisCMM, na Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel).

O convite para falar do programa na sede da entidade, em Brasília, foi feito pela Associação. O interesse era em conhecer os resultados positivos obtidos pelos cursos do EscolegisCMM, apesar do curto tempo de funcionamento.

Em pouco mais de quatro meses, o programa caminha para a casa das 100 mil inscrições. Quanto melhor o currículo, maiores as chances de uma colocação ou recolocação profissional. Todos os meses, o EscolegisCMM oferece, em média, 12 novos cursos, com 25 mil vagas.

“Ficamos muito felizes com o sucesso do Programa, que visa ampliar as chances das pessoas em conseguir um emprego. E mais felizes ainda quando vemos esse esforço despertando interesse de entidades como a Abel”, destaca David Reis, idealizador do EscolegisCMM, lançado em 1º de dezembro passado.

A diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Manaus, Débora Cavalcante, que esteve no encontro, além da coordenadora de Projetos da Escola, Cristiane Monteiro, fala do alcance social do Programa. “Os cursos preparam para o mercado de trabalho e também quem quer empreender. Esse investimento é sobretudo em inclusão social”.

Educação cidadã

O presidente da Abel, Florian Madruga, ficou impressionado com a qualidade dos cursos oferecidos pelo EscolegisCMM, “um programa que é de educação legislativa e cidadã”.

Na oportunidade, Florian falou do Projeto da Abel, o Constituição em Miúdos, que pode ser implantado pela CMM em Manaus. Por intermédio de palestras e cartilhas, visa conscientizar crianças e adolescentes de até 14 anos sobre cidadania, direitos e deveres. A Câmara em Manaus tem projeto semelhante, o Conhecendo sua Câmara, lançado em 2015.

Acervo legislativo

Também participou do encontro, o coordenador da Imprensa do Senado Federal, Aluízio de Brito. Na oportunidade, ele colocou a Instituição à disposição da Câmara de Manaus, para a revitalização do acervo da biblioteca da Escola do Legislativo da CMM.

Sobre a Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus fica diretamente subordinada à Presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um Laboratório de Informática, uma Biblioteca e uma Sala de Aula com capacidade para 30 alunos, estruturada para capacitar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.

A Escola nasceu com a vocação de operar para transformar, prestando serviços visando transformações não só na formação técnica de nossos alunos, mas também levar cidadania e ética ao público atendido. A Biblioteca Ivaneide Chaves dos Anjos possibilita o compartilhamento do saber através de seu acervo aberto ao público em geral, dividindo seus livros, rede digital e espaço adequado à leitura com quem tem sede de saber.

Atualmente a Escola do Legislativo desenvolve o projeto ESCOLEGIS, de autoria do presidente David Valente Reis, que tem como desafio a qualificação de 300 mil estudantes ao longo do ano de 2022.

