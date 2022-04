Reforço em serviços de cidadania, saúde, cultura e fomento chega à população de Carauari

O valor total do investimento no município é de R$ 200.544,00 e beneficiará direta e indiretamente 800 famílias

Manaus (AM) – Como parte do programa Governo Presente, o governador Wilson Lima acompanhou, nesta quarta-feira (13), atendimentos de saúde e mutirão de cidadania em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). O município é o quarto do interior a receber a iniciativa do Governo do Estado. Além da “Princesinha do Juruá”, Careiro da Várzea, Eirunepé e Itamarati também já foram atendidos pelo programa.

“Quando eu iniciei o Governo, em 2019, essa foi uma das grandes preocupações minhas, de levar o Governo às pessoas que mais precisam. A gente teve o problema da pandemia e, agora, a gente consegue voltar a essas atividades. Nesses dias que nós estivemos aqui, nós transferimos a sede do Governo para cá, com a maioria dos nossos secretários. Há uma série de serviços que são levados e que, nem sempre, a pessoa, o produtor, tem a oportunidade de ir à capital e ter acesso a eles”, destacou o governador.

Na área da saúde, o Corpo de Bombeiros do Amazonas levou a Carauari o projeto Chamas de Saúde, responsável por oferecer serviços de prevenção, promoção e reabilitação. Na cidade, o projeto oferta atendimentos em sete especialidades médicas, sendo elas: clínica geral, dermatologia, ginecologia, ortopedia, pediatria e atendimento odontológico e farmacêutico.

No município, o Chamas da Saúde serviu como forma de acompanhamento e de continuidade ao mutirão de cirurgias realizado em parceria do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, no último mês de dezembro, com recursos de emenda parlamentar do deputado Belarmino Lins. Na ocasião, foram realizados 145 procedimentos, dentre cirurgias ginecológicas, de hérnia, vesícula e vasectomia.

Ao todo, com apoio do Governo do Amazonas, Carauari já recebeu 13 mutirões de cirurgias.

O autônomo Francisco de Jesus, de 32 anos, foi ao Chamas de Saúde para conseguir atendimento com médico ortopedista.

“É muito bom esse tipo de serviço do Governo, pois não tem que se locomover até Manaus. Eu, por exemplo, não ia conseguir ir, por conta da minha perna. Achei ótimo, porque estava precisando ir a um médico especialista, quero logo melhorar para poder voltar a trabalhar com movelaria”, frisou Francisco.

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o Governo do Estado está intensificando a vacinação contra a Covid-19. Durante o Governo Presente, servidores de ambas as instituições oferecem 1ª, 2ª e 3ª doses do imunizante para a população acima de 5 anos.

Durante a passagem por Carauari, Wilson Lima esteve acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima; dos deputados estaduais Joana Darc, Cabo Maciel, Saullo Vianna, Therezinha Ruiz, Fausto Junior, Abdala Fraxe, Belarmino Lins e Carlinhos Bessa; dos deputados federais Capitão Alberto Neto e Delegado Pablo; do prefeito do município, Bruno Ramalho; e de secretários estaduais.

Cidadania

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) participou da ação no município com a emissão de 2 mil unidades de Registro Geral (RG), entre 1ª e 2ª via, e de Registro Civil de Nascimento (RCN).

O agente de portaria Antônio Viana, 43, foi ao mutirão de cidadania para tirar a 2ª via do RG. Ele contou que precisa do documento para prestar novo concurso público, já que a antiga molhou e está ilegível.

“É uma ótima ação para a gente conseguir tirar [o documento] de novo. Com uma ação dessa do governo é uma oportunidade que a gente tira de graça, sem precisar estar naquele ‘corre corre’ de cartório e prefeitura. Eu estou muito agradecido por essa oportunidade de ter tirado meu documento novamente”, destacou o agente de portaria.

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) levou a Jucea Itinerante, projeto que atende empreendedores de municípios que não possuem posto de atendimento da autarquia, com atividades de orientação e formalização de empresas.

Cultura

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também participa do Governo Presente, em Carauari. Por meio do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, a pasta promoveu a entrega de kit para o funcionamento do projeto Sala de Cultura, onde serão ofertados cursos através do Liceu Digital.

Foram entregues dez violões, cinco teclados, 50 flautas doce, material didático para aulas de Dança, Teatro, Música, Artes Visuais e Maquiagem Artística, além de projetor e de uma Estação da Leitura do Mania de Ler.

Social

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) entregou materiais permanentes para duas instituições do setor social de Carauari: as associações Casa de Apoio Julia da Rocha Melo e das Mulheres Agroextrativistas do Médio Juruá (Asmamj). O valor total do investimento no município é de R$ 200.544,00 e beneficiará direta e indiretamente 800 famílias do município.

