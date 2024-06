Amazonense Diego Lopes busca quarta vitória consecutiva no UFC 303

O amazonense Diego Lopes ganhou a chance de sua vida ao ser escolhido para fazer a luta co-principal do UFC 303, neste sábado (29), em Las Vegas, a partir das 19h (horário de Manaus). O adversário no combate que acontece na T-Mobile Arena será o estadunidense Brian Ortega.

A luta, que estava prevista para acontecer na categoria pesa-pena, agora será na faixa dos leves. Isso porque Ortega ficou longe de bater o peso combinado na pesagem, nesta sexta-feira (28).

Segundo informações do repórter Ariel Helwani, a equipe de Diego Lopes foi comunicada por volta das 3h30 (horário local de Las Vegas) que Ortega estava ainda com 151 pounds (68,5 kgs) e que precisaria começar a se reidratar para não ser impedido de lutar pela Comissão Atlética – o limite para uma luta que não é por cinturão nos penas é 146 libras (66,2 kg).

Sendo assim, Diego ficou com duas opções: aceitar lutar em uma categoria acima ou ficar sem o combate mais importante de sua vida. A decisão foi por pegar o combate mesmo no peso leve. E o brasileiro foi logo um dos primeiros a subir na balança.

Caminho ao cinturão

Em caso de vitória contra Ortega, o lutador nascido em Manaus, mas radicado no México, fica melhor posicionado na busca pela disputa de cinturão na divisão dos penas, cuja briga deverá envolver Ilia Topuria e Max Holloway. Diego já disse que, diferente de lutadores que preferem esperar para lutar pelo cinturão, quer seguir ativo e lutar mesmo que não seja o próximo da fila.

“Se casarem a luta entre o Max e o Ilia, não quero ficar esperando (para lutar pelo título). Gostaria de conversar com o UFC para que possa lutar contra qualquer um”, disse Diego Lopes no ‘media day’ do UFC 303. O brasileiro está atualmente na 14ª posição da lista do ranking dos penas, e enfrenta o terceiro lugar da lista da divisão neste sábado.

*Com informações de Terra e ESPN

