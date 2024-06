Nova diretoria do Sidmam toma posse no Palácio da Justiça

A nova diretoria do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Amazonas (Sindmam) tomou posse, nesta sexta-feira (28), na sala de cinema do Centro Cultural Palácio da Justiça, no Centro da capital amazonense. Há mais de 12 anos, os músicos não tinham representatividade no Amazonas.

“Passamos muito tempo sem ter um grupo para lutar em prol dos profissionais da música. Agora, o momento é de retomada do sindicato dos músicos do Amazonas. Temos lutado muito, para atualizar a Lei de trabalhadores e técnicos. Uma pauta que temos travado é exigir que rádios valorizem os músicos locais, colocando as músicas dos profissionais no horário nobre”, pontuou Everaldo Barbosa, membro da Junta Governista do Sindicato.

O presidente do Sindmam, Hugo Pineiro, ressaltou a importância de parcerias para que o sindicato se fortaleça na busca da defesa dos profissionais da música.

“Os parceiros são importantes para que consigamos ter um sindicato atuante pelos profissionais da música. Ser músico em nosso estado não é uma tarefa fácil. Pandemia afetou os profissionais, pois sofremos duro golpe ao não ter como sustentar nossas famílias, por não ter emprego para os músicos”, afirmou o novo presidente.

O novo gestor afirmou ainda que o momento é de olhar para o futuro em busca de melhoras para a categoria musical.

“Juntos somos mais fortes. Vamos trabalhar para que os músicos sejam reconhecidos e valorizados com remuneração digna. Vamos envolver os músicos do interior com eventos para beneficia-los também. Querermos alavancar o mercado cultural da música em nosso estado. Queremos contar com o apoio e opinião dos músicos do Amazonas”, finalizou.

Leia mais

Ponta do Ismael prepara melhorias no sistema e bairros ficam sem água; confira quais

Desembargador autoriza Caprichoso a usar guindaste durante Festival de Parintins

VÍDEO: Isabelle Nogueira reencontra Matteus e ex-BBBs antes do início do Festival de Parintins