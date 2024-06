“Minha mulher”: ex-BBB Davi beija Tamires Assis e assume ter ciúmes da musa do Garantido; vídeo

Parintins (AM) – Os rumores de um possível envolvimento entre Davi Brito e a musa do Garantido Tamires Assis, só aumentam. Tudo começou em uma troca de flertes nas redes sociais, depois uma conversinha no pé do ouvido e agora até selinho os dois já deram durante uma live feita pelo também ex-BBB Mattheus. O vídeo do beijo entre o ‘suposto casal’ ganhou repercussão na internet, o que não é novidade, já que o romance dos dois está na mira dos holofotes.

Durante o festival de Parintins nesta sexta-feira (28), Mattheus, namorado de Isabelle Nogueira, estava fazendo uma live quando começou a filmar Davi ao lado de Tamires, aos embalos do som das toadas, os dois deram um selinho. Após o beijo, o campeão do BBB 24 saiu comemorando.

Davi e Tamires Assis dão selinho na primeira noite de apresentações do Festival de Parintins



Em seguida, um vídeo onde o ex-bbb Marcus Vinicius, aparece conversando Tamires começou a circular nas redes sociais, tudo isso porque, durante a gravação feita por Davi, o mesmo diz ”beijando a minha mulher, estou com ciúmes”. Não demorou muito para o vídeo viralizar na web acompanhado de muito ‘shipper’.

Em vídeo Davi brinca com Marcus dizendo que está com ciúmes de Tamires Assis: Você beijando a minha mulher”



Davi ainda chegou a publicar, no seu storys no instagram, uma foto ao lado da musa.

*Com informações do Metrópoles

