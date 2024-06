Perfil oficial do Instagram exalta Festival de Parintins: ‘A maior manifestação cultural a céu aberto do mundo’

Parintins (AM) – Neste sábado (29), o perfil oficial do Instagram fez uma publicação em sua conta homenageando o Festival de Parintins e as cunhã-porangas Isabele Nogueira do Boi Garantido e Marciele Albuquerque do Boi Caprichoso. O Festival é realizado no último fim de semana do mês de junho. Neste ano, o evento ocorre nos dias 28, 29 e 30 de junho.

“A maior manifestação cultural a céu aberto do mundo chegou, e as cunhã-porangas @isabellenogueiraoficial (Isabelle Nogueira) e @marciele.albuquerque (Marciele Albuquerque) vieram representar os famosos @boigarantido (Boi Garantido) e @boicaprichoso (Boi Caprichoso) para esta edição especial do #OQueTemNaSuaGaleria“, exaltou a legenda da publicação.

Nas imagens publicadas pelo perfil, mostram alguns momentos inéditos da preparação das cunhã-orangas Marciele Albuquerque do boi Caprichoso e a Isabele Nogueira do boi Garantido pra esse evento tão icônico.

“Vem ver alguns momentos inéditos da preparação delas pra esse evento tão icônico e conta aqui pra gente pra quem vai sua torcida no Festival de Parintins. ❤️💙⁣”, completou a legenda.

Isabelle Nogueira – Foto: Reprodução/Instagram

Marciele Albuquerque Foto: Rerodução/ Instagram

Isabelle Nogueira

Isabelle Adriana Nogueira Dias nasceu em 21/12/92 em Manaus, AM. Tornou-se conhecida pela sua participação no programa global, BBB 24, e trabalha como dançarina e influenciadora nas redes sociais.

A Cunhã-Poranga do Boi garantido se apresentou no espetáculo do bumbá, em Parintins, na noite de ontem (28), vestindo a fantasia Noçoken que, durante a evolução na passarela, se transforma no felino. Durante a exibição, a famosa também encenou coreografias junto com outros dançarinos da canção “Isa-A-Bela”, na voz do paraense Sebastião Jr.

Marciele Albuquerque

Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque representa o item 9 no Bumbódromo, durante o Festival Folclórico de Parintins 2024.

Indígena do povo Munduruku e nascida em Juruti, no Pará, Marciele é ativista ambiental e mora em Manaus há 13 anos. Formada em Administração, seu foco tem sido o debate contra fome, mudanças climáticas e futuro da Amazônia.

Marciele Albuquerque é cunhã-poranga do Boi Caprichoso — Foto: reprodução



Caprichoso

FOTOS: Arthur Castro/Secom

Na abertura do 57º Festival de Parintins, nesta sexta-feira (28), o Boi Caprichoso, com o tema “Cultura – O Triunfo do Povo”, apresentou o subtema “Raízes: O Entrelaçar de Gentes e Lutas”. O espetáculo destacou as tradições e a história do boi-bumbá azul, emocionando o público.

O Touro Negro encantou o público com uma performance aérea, trazendo o apresentador Edmundo Oran, o levantador de toadas Patrick Araújo e o boi içados por um guindaste.

O espetáculo contou com alegorias gigantes, toadas tradicionais e entradas marcantes, como a da cunhã-poranga Marciele Albuquerque, que encantou ao se transformar em serpente, com a lenda amazônica “A Dona da Noite”, obra do artista Roberto Reis.

O boi-bumbá Caprichoso encerrou sua apresentação com o líder Yanomami Davi Kopenawa na arena. O indígena é figura central da alegoria de Motokhari, para o Ritual Indígena, que teve a interpretação do Pajé Erick Beltrão. A obra é de autoria do artista de ponta Algles Ferreira e equipe.

Garantido

FOTOS: Mauro Neto/Secom

Com o tema da primeira noite “Menina dos Olhos do Mundo”, como parte do projeto “Segredos do Coração”, o Boi Garantido encerrou o primeiro dia do 57º Festival de Parintins, promovido pelo Governo do Amazonas, na madrugada deste sábado (29).

A primeira noite conduziu na arena a origem da vida, com base na resistência e sabedoria de uma das maiores nações indígenas do Brasil: os Sateré-Mawé.

Um dos grandes destaques da noite foi a entrada da cunhã-poranga do boi vermelho e branco, Isabelle Nogueira. Descendo do alto de uma alegoria, representando o item 9, Isabelle encantou e ganhou um verso na arena do amo do boi, João Paulo Faria, que falou sobre a felicidade de todos os itens individuais.

