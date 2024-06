Jovem é morto a tiros ao ser confundido com assaltante em Manaus

Manaus (AM) – Leonardo Macedo Ribeiro, de 18 anos, foi morto a tiros, neste sábado (29), na rua Santa Palmira, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo informações da polícia, o jovem teria sido supostamente confundido com um assaltante. Na cena do crime, um homem também acabou sendo baleado.

De acordo com informações da polícia, Leonardo havia saído de uma festa localizada no igarapé do Passarinho, e se deslocou até um bar na mesma região. No local, a vítima e um outro rapaz foram surpreendidos por pistoleiros que estavam em uma motocicleta.

Leonardo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O outro homem que ficou baleado foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Conforme informações da polícia, na festa em que a vítima estava havia ocorrido um roubo de celular, no qual Leonardo teria sido confundido com o assaltante.

O Instituto Médico Legal (IML), esteve no local para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

