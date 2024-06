Parintins: Ex-BBB Lucas Buda faz tatuagem em homenagem ao Boi Garantido

Parintins (AM) – O ex-BBB Lucas Buda fez uma homenagem para o Boi Garantido, neste sábado (29). Em parintins, o entusiasta declarado pelo Festival, completamente balanceado pelo Garantido fez uma tatuagem em homenagem ao boi vermelho.

Ex-BBB Lucas Buda completamente balanceado pelo Garantido que fez até uma tatuagem em homenagem ao boi vermelho de Parintins pic.twitter.com/9isxurNcbK — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 29, 2024

Nos stories, o ex-bbb comentou sobre a homenagem e afirmou que já se considerava grantido antes de conhecer a ex parceira de reality show Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido.

“Sou fã do festival como um todo, eu já me considerava garantido antes de conhecer a Isa, inclusive seguia ela e JP antes do BBB, assim como também sempre segui os dois bois, apesar de torcer pro Garantido eu fico muito feliz vendo o trabalho dos camaradas do Caprichoso, admiro o profissionalismo e o quanto esse trabalho é importante para o festival como um todo.”

Polêmicas

Na sexta-feira (28), o ex-brother esteve envolvido em polêmica por usar as redes sociais para fazer um comunicado um tanto inusitado aos fãs. Por meio dos stories no Instagram, Buda pediu para que os admiradores, principalmente mulheres, evitassem manter contato físico ao encontrá-lo na rua. O ex-brother explicou que está usando blusa branca e por conta da maquiagem pode manchar sua roupa.

“Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Quando vocês me verem de roupa branca no rolê, assim, vai manchar minha roupa branca com maquiagem. Se puder evitar, de boa, vou dar a maior atenção e carinho, porque faz parte. Se não puder, também de boa, tranquilo” disse ele.

Estrelismo? Ex-BBB Lucas Buda pede para fãs tomarem cuidado com roupa branca “se puder evitar” pic.twitter.com/cAfGuHDwnR — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 28, 2024

