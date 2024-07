Amazonas FC acerta contratação do lateral-direito Tiago Cametá

O Amazonas FC oficializou, nesta quinta-feira (4), a contratação de mais um jogador para reforçar o seu elenco. Trata-se do lateral-direito Tiago Cametá, que estava no Alashkert FC, da Armênia, e volta ao futebol brasileiro para vestir a camisa aurinegra e disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta desembarca na capital amazonense ainda hoje e aguarda a abertura da janela de transferências para poder ser inscrito pela Onça-pintada.

Nascido em Cametá (PA), Tiago Coelho Andrade, o Tiago Cametá, é lateral-direito e tem 32 anos. Começou sua carreira no Remo-PA e também atuou por equipes como Ponte Preta-SP, Vila Nova-GO, Fortaleza-CE, Ceará, Avaí-SC, Brasil de Pelotas-RS, além do Alashkert FC, da Armênia, clube em que esteve nas últimas cinco temporadas e pelo qual atuou por 115 partidas e conquistou três títulos nacionais.

De volta ao Brasil para jogar a quinta Série B de sua carreira, o defensor comentou sobre o acerto com o Aurinegro em sua primeira passagem pelo futebol amazonense.

“Fico feliz e motivado de poder vestir a camisa do Amazonas, as expectativas são as melhores possíveis. Estou ansioso para poder entrar em campo e ajudar a equipe a conseguir todos os seus objetivos”, disse o novo contratado.

O lateral ficará apto para atuar a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências abre e os clubes da Segundona podem inscrever seus novos jogadores.

O Amazonas FC volta a campo pela competição nacional na próxima segunda-feira (8), às 20h, no estádio Carlos Zamith, contra o Vila Nova-GO, em duelo válido pela 14° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

