Suspeito é preso por tentar matar homem a pauladas durante discussão no Amazonas

Vítima foi golpeada na cabeça com um pedaço de madeira

Um homem identificado como Aldione da Silva Paes, de 24 anos, foi preso nesta sexta-feira (5) por tentar matar um suspeito de 21 anos. O crime ocorreu na rua Newton Aroucha, no bairro Palmeiras, no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, as diligências começaram após a equipe policial receber informações sobre o crime.

Na ocasião, foi averiguado que ambos estavam sob efeitos de bebidas alcoólicas e iniciaram uma discussão, por volta das 6h30 de sexta-feira, momento em que Aldione golpeou a cabeça da vítima com um pedaço de madeira.

A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada para um hospital em Manaus.

“Após as diligências, o autor foi localizado em sua residência, no bairro Tucumã, e conduzido à 73ª DIP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio”, relatou Sampaio.

Posteriormente, ele teve sua prisão convertida para prisão preventiva e ficará à disposição da Justiça.

