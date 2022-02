Suspeito de estuprar adolescente após festa de réveillon no AM é preso

O suspeito ofereceu bebidas alcoólicas à vítima antes de cometer o crime, que aconteceu no primeiro dia do ano de 2017

Itacoatiara (AM) – Tiago Leão Amazonas, de 25 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (8), por volta de 10h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2017. O caso ocorreu após uma festa de réveillon e foi investigado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP), de Itacoatiara (município 176 quilômetros de Manaus).

De acordo com Paulo Barros, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 1º de janeiro daquele ano. Na época, o autor tinha 18 anos e a vítima tinha 13.

“A adolescente tinha pedido permissão da sua genitora para ir a uma festa de réveillon com um grupo de amigos e, entre eles, estava Tiago. Ele ofereceu bebidas alcoólicas à vítima, ocasião em que ela sentiu mal-estar em decorrência do álcool. O homem, vendo a vulnerabilidade dela, a levou para sua casa e cometeu o crime”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, a vítima dormiu no local e, quando acordou, foi direto para sua residência. Ao chegar, sua mãe desconfiou que algo havia acontecido e levou a adolescente a uma unidade hospitalar para realizar exames, sendo constatado o delito.

“Após tomarmos conhecimento acerca do fato, iniciamos as diligências para cumprir a ordem judicial em seu nome. Conseguimos localizá-lo após denúncia anônima e efetuamos sua prisão no bairro Jauari, naquele município (Itacoatiara)”, explicou o delegado.

Decisão judicial

O mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido no dia 12 de janeiro deste ano, pela juíza Joseilda Pereira Bilio, da 3ª Vara da Comarca de Itacoatiara.

Procedimentos

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

