Pai que engravidou filha de 12 anos após estupro é preso em Manaus

Manaus (AM) – Um caso chocante de violência sexual contra uma adolescente de 12 anos foi divulgado, nesta quinta-feira (3), pela Polícia Civil do Amazonas.

O pai da menina, um homem de 32 anos e o “namorado” dela Ruan Cley do Carmo Santos, 23, foram presos ao longo da operação “Daphne”, deflagrada no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Inclusive, a menina engravidou do próprio pai e sofreu um aborto espontâneo.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, as investigações iniciaram em setembro do ano passado, após uma denúncia feita pelos avós maternos da adolescente.

Já tem pelo menos quatro registros de violência sexual no âmbito intrafamiliar em nome da vítima.

Depoimento

“Em depoimento, a menina afirmou já ter sofrido pelo menos dois abusos sexuais na infância, um deles praticado pelo bisavô que já morreu e o outro pelo primo. Ela foi criada pelos avós maternos e não conhecia o pai biológico. Foi identificado um procedimento no qual esse homem é acusado de estuprar a mãe da vítima e ela seria fruto dessa violência”, explicou a delegada.

A delegada explicou que em agosto de 2021, a adolescente conheceu uma meio-irmã por meio das redes sociais e passou a ter contato com o pai. O estupro que resultou na gravidez da vítima ocorreu quando a ela foi passar alguns dias na casa do suspeito.

“O crime teria ocorrido em um galpão, onde o pai ofereceu substâncias entorpecentes e consumou o abuso sexual contra a filha. Assim como a mãe, a menina teria engravidado, mas acabou sofrendo um abuso espontâneo”, explicou a delegada.

Os dois homens foram presos pela Depca – Foto: Suyanne Lima

Namoro com homem de 23 anos

Ela acrescenta que, durante as investigações, foi descoberto que a menina estava mantendo um relacionamento com Ruan, que tem 23 anos. Ele inclusive fornecia drogas à menina que, infelizmente, já tem histórico de vício em entorpecentes”, destacou a delegada.

Já havia históricos de desaparecimentos constantes da menina e o “namorado” já tinha sido notificado após uma das fugas dela.

“Ruan já estava respondendo por estupro de vulnerável e mesmo assim continuou mantendo contato com a adolescente. Ele foi preso na tarde de quarta-feira (2), por volta das 17h, e estava com a menina nas proximidades de um terminal de ônibus. O pai foi preso por volta das 6h desta quinta-feira (3)”, relatou Joyce Coelho.

A adolescente foi encaminhada à especializada e foi ouvida pelas equipes psicossociais antes de ser levada a um abrigo, onde irá aguardar os procedimentos necessários. Os abusos relatados na infância também devem ser investigados pela Depca.

Indiciamento

Os dois suspeitos irão responder por estupro de vulnerável e serão conduzidos à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irão ficar à disposição da Justiça.

