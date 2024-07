“Domingou” terá aulão FitDance gratuito em Manaus

No aulão, o público vai aprender com instrutores coreografias de músicas que estão nas paradas de sucesso

Manaus (AM) — O Amazonas Shopping terá um fim de semana com atividades para toda a família. Uma das programações é o “Domingou” (20), que nesta edição terá aulão gratuito de FitDance. Para as crianças uma das opções é o parque temático da animação Bubu e as Corujinhas.

O “Domingou” inicia às 17h, no Edifício Garagem G1, do Amazonas Shopping. No aulão, o público vai aprender com instrutores coreografias de músicas que estão nas paradas de sucesso. Aliado à diversão, os participantes ainda se exercitam.

Para as crianças, até o dia 28 de julho, na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central, está funcionando o parque temático da personagem Bubu e as Corujinhas. No espaço, a criançada se diverte com piscina de bolinhas, pula-pula, escorregador, gira-gira e labirinto. As famílias podem registrar fotos em todo o cenário instagramável, que é inspirado no desenho.

Os ingressos custam R$ 40 por 40 minutos (unitário). De 41 a 80 minutos o valor é R$ 50; de 81 a 120 minutos, R$ 60; e de 121 a 160 minutos, R$ 70. Crianças PCD’S têm entrada gratuita. A atração é indicada para crianças de 02 a 13 anos, com altura máxima de 1,60 metro e peso até 80 quilos.

O Amazonas Shopping conta, ainda, com outras opções de diversão no fim de semana, como os parques Spikilik, Fun Toys e Puppy Play. Também está em cartaz no cinema Kinoplex os filmes Divertida Mente e Meu Malvado Favorito 4.

Quem está se programando para um almoço ou jantar com a família, ou amigos, os restaurantes da Alameda Gourmet do Amazonas Shopping são ótimas opções. No local tem Porteira Picanharia, Tio Armênio e Torino, além da Casa Bauducco, como opção para um café.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Maioria dos moradores da região Norte prefere pagar contas básicas com aplicativos, mostra Serasa

Aeroporto e comércio de Manaus escapam do apagão cibernético