Homem que tentou matar síndica de condomínio é preso ao tentar registrar BO, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 43 anos foi preso na segunda-feira (22), pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e injúria contra a síndica do condomínio em que ambos residem no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo a delegada Roberta Merly, titular do 26° DIP, o caso ocorreu após o homem ter seu carro apreendido há cerca de duas semanas, quando um oficial de Justiça foi ao condomínio para cumprir um mandado de busca e apreensão. A partir disso, ele ficou com raiva e passou a culpar a síndica pelo ocorrido.

“Em decorrência disso, iniciaram-se as brigas e, na quinta-feira (18), ele chegou a correr atrás da vítima com uma machadinha, mas foi contido por moradores do local. Ainda na noite daquele mesmo dia, o homem se escondeu no estacionamento do condomínio com uma faca para atacá-la, mas, novamente, a síndica escapou”, explicou a delegada.

Conforme a autoridade policial, no dia seguinte aos acontecimentos, a mulher compareceu à delegacia, acompanhada de testemunhas, e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). Diante de todo o conjunto probatório, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do infrator, e a ordem judicial foi expedida.

“Na segunda-feira, quando estávamos saindo para dar cumprimento à decisão judicial, nos deparamos com o autor na sede da delegacia registrando um BO contra a mulher, momento em que efetuamos a prisão dele. Em depoimento, ele negou as acusações e não soube explicar a imagem em que aparece escondido com a faca esperando a vítima passar”, relatou Roberta Merly.

O homem responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e injúria. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

