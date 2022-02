Pupunha e tucumã são as frutas em alta nas Feiras da ADS

Os dois frutos estão em alta neste período do ano, por isso, são encontrados facilmente e com preços mais acessíveis

Manaus (AM) – Não é segredo o quanto o amazonense valoriza as frutas regionais no seu cardápio alimentar. E no início do ano, isso fica ainda mais evidente nas feiras regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), onde os produtos com maior saída são a pupunha e o tucumã, frutas amazônicas que, além de saborosas, possuem inúmeros benefícios para a saúde.

De acordo com os gerentes das Feiras da ADS, Ray Hilton Lima e Kleison Medeiros, os dois frutos estão em alta neste período do ano, por isso, são encontrados facilmente e com preços mais acessíveis, nas dez edições das feiras que acontecem na capital, de terça-feira a domingo.

“Essas sem dúvidas são as frutas do momento. E estão presentes em todas as nossas feiras. Seja qual for a edição que o cliente for, ele vai encontrar o tucumã e a pupunha. Além, claro, dos demais produtos, como as hortaliças que têm sempre boa saída”, destacou Ray Hilton.

Tucumã

O tucumã é um alimento especial para o amazonense. Tanto que, de tão querido pelos consumidores, tornou-se o ingrediente principal do popular sanduíche “x-caboquinho”. E não para por aí, ele vai bem com a tapioca e inúmeras outras receitas.

Mas, o tucumã não é só uma frutinha gostosa. A nutricionista, Adriane Araújo, que atua na ADS, conta que o fruto é rico em nutrientes e destaca seus principais benefícios.

“Além do sabor incomparável, o tucumã é rico em ômega-3, tendo um alto poder antioxidante que é responsável por prevenir o envelhecimento precoce e fortalecer o sistema imunológico. Ele também é rico em vitamina A, beneficiando a saúde da vista, tendo essa vitamina 90 vezes mais que o abacate e 3 vezes superior à cenoura”, pontuou Adriane Araújo.

Além disso, ressalta a nutricionista, o tucumã possui um alto teor de vitamina B e alto teor de vitamina C que fortalece o organismo, a saúde da pele, melhorando a circulação sanguínea, combatendo infecções por bactérias e fungos, diminuindo o colesterol ruim.

“Porém, o tucumã não deve ser usado de forma exagerada, pois devido seu alto valor calórico, pode resultar em ganho de peso. Para aproveitar bem os benefícios do tucumã, basta consumi-lo com moderação”, continuou a nutricionista.

Pupunha

E a pupunha é a pedida ideal para o cafezinho da manhã ou lanche da tarde. Para muitos amazonenses, ela é a combinação perfeita para aquele café passado na hora. E assim como o tucumã, essa fruta tem inúmeros benefícios.

“A pupunha é uma ótima fonte de ferro, potássio e cálcio. Esses minerais são indicados, respectivamente, para a saúde do coração, dos músculos e ossos. Além de ser fonte de minerais importantes, a pupunha também é rica em fibras alimentares. Por isso, ela concede mais saciedade e ajuda no funcionamento do intestino”, explicou a nutricionista.

Adriane Araújo acrescentou que para quem precisa perder peso, por exemplo, pode incorporar essa fruta ao dia a dia. “Em forma de suco, in natura ou até mesmo como geleias. São muitas as alternativas possíveis para o consumo da pupunha”, destacou.

A nutricionista afirma que um dos pontos interessantes da pupunha é a grande concentração das vitaminas A e C – ou seja, fortalece a imunidade contra agentes infecciosos e é fundamental para a saúde da visão.

“A vitamina A, em especial, é importante para a saúde dos olhos, pois atua protegendo a córnea contra problemas como catarata. Os antioxidantes presentes na fruta são importantes para fortalecer o sistema imunológico e, ao mesmo tempo, combatem o envelhecimento celular”, enfatizou a nutricionista.

Mas, atenção, como todos os demais tipos de alimentos, é importante o consumo desses frutos com moderação. Agora, é só aproveitar que os frutos estão em alta e garantir suas compras nas feiras da ADS.

Confira o calendário semanal das Feiras da ADS:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sexta-feira, das 15h às 19h

• Centro Social Urbano (CSU), avenida Perimetral, Parque Dez

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

