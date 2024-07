Foragido da Justiça é preso após perseguir e ameaçar ex, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (24), pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, perseguição e injúria contra sua ex-companheira, de 20 anos, em Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, o indivíduo já havia sido preso anteriormente por crimes no âmbito da violência doméstica contra ex-companheiras, inclusive, tinha três mandados em aberto, sendo um deles de prisão definitiva. Ele estava foragido da Justiça e trabalhando em uma distribuidora.

“A vítima informou que tem uma medida protetiva contra o homem, pois ele constantemente a ameaçava por meio das redes sociais, dizendo que iria encontrá-la. Tudo isso por não aceitar o término do relacionamento”, contou a delegada.

Conforme a autoridade policial, as equipes policiais realizaram diligências e conseguiram efetuar a prisão do homem no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital.

Ele foi conduzido à sede da DECCM Centro-Sul e responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, perseguição e injúria. O infrator será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

