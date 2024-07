Homem que matou namorada idosa é condenado a mais de 19 anos de prisão em Manaus

Manaus (AM) – Felipe da Silva de Souza, de 28 anos, foi condenado, na segunda-feira (22), a 19 anos e três meses de prisão pela morte de uma mulher com quem mantinha um relacionamento. O crime ocorreu no dia 10 de novembro de 2022, na Rua Jupurutu, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, na residência da vítima.

Felipe foi condenado por homicídio qualificado (cometido à tradição e no contexto de violência doméstica/feminicídio). Ao ser preso pela Polícia Civil, ele confessou a autoria do crime; mas na audiência de instrução, perante o juiz, negou que tenho matado a vitima. Na última segunda-feira, usou o direito de permanecer em silêncio e não respondeu às perguntas durante seu interrogatório.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Felipe da Silva de Souza mantinha um relacionamento com a vítima, que tinha 60 anos à época do crime e a matou com golpes de faca. O réu não revelou a motivação do crime.

A Justiça definiu a pena em 19 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado. Felipe da Silva de Souza foi preso em janeiro de 2023 e aguardava o julgavmento preso provisoriamente. Com a condenação, teve negado o direito de recorrer em liberdade, pois a juíza determinou a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da sentença.

*Com informações da assessoria

