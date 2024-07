A Justiça do Amazonas condenou a empresa Galo da Serra Navegação Fluvial e Logística Ltda a pagar quase R$ 100 mil de indenização por um acidente causado no Rio Madeira, em Humaitá, no interior do Amazonas.

No dia 29 de junho de 2016, um comboio fluvial da empresa acabou colidindo com um barco de pequeno porte no orla da cidade.

Pela decisão, a empresa de navegação terá que pagar R$ 71,5 mil pelos danos materiais e outros R$ 20 mil pelos danos morais causados ao dono da embarcação destruída.

A decisão judicial foi proferida no último dia 16 de julho pelo juiz Charles José Fernandes da Cruz, da 2ª Vara de Humaitá.

O acidente

De acordo com a sentença, na madrugada do dia 29 de junho de 2016, o comboio “Rem Galo da Serra XXXIX” e a “Balsa Hidra E4E”, de propriedade da empresa condenada, navegava subindo o Rio Madeira fora do canal e esbarrou com o barco de pesca “Joãozinho”.

O dono da embarcação atingida tentou o ressarcimento amigável com a empresa dona do comboio, mas como não obteve êxito, ingressou na Justiça.

E após ouvir testemunhas e envolvidos no acidente, o magistrado emitiu sentença em favor do dono do barco de pesca destruído. Contudo, a decisão cabe recurso.

*Com informações da assessoria

