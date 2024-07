Amazonas Shopping inaugura restaurante Coco Bambu com abertura prevista para novembro

Inaugurado em 7 de novembro de 1991, o Amazonas Shopping foi o primeiro grande shopping center construído na cidade de Manaus. Com seus mais de 30 anos e 230 operações, o mall passou por expansões e reformas e chega no segundo semestre deste ano com uma grande novidade: a abertura de uma unidade do famoso restaurante Coco Bambu, especializado em frutos-do-mar, mas que atende aos mais diversos paladares e preferências gastronômicas.

A estratégia do Coco Bambu em abrir unidades em grandes espaços comerciais como os shoppings têm dado muito certo. Primeiro, agregar seu nome a um determinado mall lhe garante boas cartas na manga na hora da negociação. Segundo, a credibilidade de uma marca conceituada e adorada por grande parte dos consumidores é certeza de que trará para o shopping uma importante circulação de potenciais consumidores prontos para gastar nos corredores até chegar ao restaurante ou na saída. Terceiro, para o consumidor, o Coco Bambu é sinônimo de boa comida por um preço que cabe no bolso das variadas classes sociais. Ou seja, é bom pra todo mundo!

Entretanto, provavelmente, a aposta do Coco Bambu vá muito além disso e é fundamentada no desempenho financeiro do segmento de shoppings. Para conhecimento, o setor de shopping centers no Brasil atingiu um faturamento recorde de R$ 194,7 bilhões no ano passado, um aumento de 1,5% em comparação com 2022, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o que torna o investimento certeiro e rentável.

A negociação para trazer o restaurante ao Amazonas Shopping foi estratégica e desafiadora. Iniciada antes da pandemia, a negociação teve que ser interrompida, mas foi retomada após a estabilização do mercado. O Coco Bambu, reconhecendo o Amazonas Shopping como um empreendimento de alto fluxo e fácil acesso, decidiu expandir suas operações na cidade.

“A negociação com o Coco Bambu já acontecia há algum tempo, e estamos muito felizes em poder proporcionar essa nova opção gastronômica aos nossos clientes”, comenta Ivanna Passos, gerente de Marketing do Amazonas Shopping.

A credibilidade do mall também é um componente importante nessa negociação, já que o shopping tem recebido diversas novas operações. No primeiro semestre, foram inauguradas seis novas lojas: a Natura (cosméticos), a MayCase (acessórios), a Loja da Onça (time Amazonas Futebol Clube), o parque Spikilik, a Soul Barbearia e a Borelli de Gelato.

“Essas inaugurações refletem nosso compromisso em atender às demandas dos clientes e às tendências do mercado, proporcionando uma experiência única de compras e entretenimento”, destaca a gerente.

O mix atual de lojas inclui grandes âncoras como Riachuelo, Renner, C&A, Marisa, Bemol e Carrefour, além de marcas renomadas como Calvin Klein, Centauro, Casa Bauducco, Intimissimi, Calzedonia, Copodarte, Vivara, Crocs, Livraria Leitura e Pandora. A Alameda Gourmet, com os restaurantes Torino, Tio Armênio e Porteira Picanharia, que acaba de abrir as portas, oferece uma experiência gastronômica diferenciada.

Já para o segundo semestre de 2024, estão previstas novas inaugurações, incluindo uma unidade da rede de fast-food americana KFC na Praça de Alimentação e as lojas Youcom e Via Veneto. “Estamos sempre inovando e buscando atender nossos clientes com mais conforto e qualidade”, diz Ivanna.

Para acomodar o Coco Bambu e outros novos restaurantes, o shopping está implementando melhorias na infraestrutura, incluindo a realocação de algumas operações e a revitalização do paisagismo da Alameda Gourmet. A previsão é que a nova unidade do restaurante entre em operação na segunda quinzena de novembro. A expectativa é que a chegada do restaurante, juntamente com outras novas marcas, aumente o fluxo de visitantes e as vendas do shopping, que atualmente recebe uma média de 900 mil clientes por mês.

Ivanna Passos é gerente de Marketing do Amazonas Shopping Foto: Divulgação

Laboratório mineiro produz primeiro genérico para tratamento de TDAH

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, cerca de 11 milhões de brasileiros tinham um diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Já um estudo da Close-up, empresa de conteúdo e serviços para a indústria farmacêutica, aponta que o mercado de medicamentos para TDAH cresceu de 30,9% a 43,6% em 2023 em relação ao ano anterior.

O aumento dos casos da doença tem gerado um intenso debate entre especialistas sobre o que pode ser uma ‘epidemia de diagnósticos’. Deixando o questionamento de lado, o certo mesmo é que os laboratórios seguem na concorrência e na disputa pelos consumidores.

O tratamento, geralmente feito à base da Ritalina (fabricado pela Novartis) ou Venvanse (produzido pela Takeda), ganhou reforço – no início do ano – com a chegada do Atentah, da Apsen.

No final de junho, a Pharlab, indústria farmacêutica mineira e membro da divisão de genéricos da Servier, anunciou a fabricação do primeiro genérico para tratamento da doença. Com essa estratégia, o laboratório espera atender a uma demanda reprimida e alcançar portadores com condições financeiras limitadas.

Tendência de consumo: homens e o mercado da beleza

E nem só de mulheres vive o mercado da beleza e bem-estar! Cada vez mais, os homens têm se interessado e investido em cuidados pessoais, o que tem impulsionado o crescimento do segmento. De acordo com a segunda edição do estudo Cosmentology, realizado pelo Grupo Croma, 72% dos homens brasileiros declararam cuidar da beleza, representando um aumento significativo em relação à primeira edição do estudo em 2018, o qual apontou que apenas 34% deles se preocupavam com sua própria vaidade. Outro estudo, de 2021, realizado pelo Grand View Research, apurou que o mercado de produtos para cuidados masculinos foi avaliado em US$ 30,8 bilhões e apresenta uma estimativa de crescimento de 9,1% ao ano entre 2022 e 2030. Além disso, de acordo com a consultoria Research & Markets, em publicação feita pelo Sebrae, o segmento de cosméticos e produtos de beleza voltados para homens tem números expressivos e a previsão é que o setor movimente até US$ 78,6 bilhões em 2024. É muita vaidade!

RÁPIDAS & BOAS

Entre os dias 21 e 24/7, em Campinas (SP), ocorrerá o X Congresso Brasileiro de Soja. O evento é uma edição comemorativa dos 50 anos da Embrapa Soja, para aproximadamente 2 mil congressistas, entre pesquisadores, profissionais do agronegócio, produtores e acadêmicos.

******************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com o edital da especialização em Estomaterapia: Estomias, Feridas e Incontinências aberto. As inscrições vão até segunda-feira (22/7) e devem ser feitas de forma virtual pelo e-mail ([email protected]).

******************************************

A 2ª edição da Barco Show Amazonas, maior feira de negócios náuticos do Norte e Nordeste do Brasil, ocorrerá na capital amazonense entre os dias 25 e 28/7, no Píer do Uiara Amazon Resort, bairro Ponta Negra. Os preparativos podem ser acompanhados pelo perfil oficial da Barco Show Eventos nas redes sociais (@barcoshoweventos), onde também é possível ver como foi o evento em 2023.

******************************************

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está com inscrições abertas para mestrado em Direito, oferecendo 20 vagas regulares e 4 suplementares no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito (PPGDir). Há duas linhas de pesquisa disponíveis, e o prazo para inscrição vai até sexta-feira (26/7) pelo e-mail [email protected].

******************************************

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil lançou edital para o concurso público de Admissão à Carreira de Diplomata, com 50 vagas na classe inicial de terceiro secretário. A remuneração inicial é de R$ 20.926,98 e podem participar candidatos com ensino superior em qualquer área. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora Cebraspe, até sexta-feira (26/7) pelo link https://encurtador.com.br/EtFwm.

