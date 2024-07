PC-AM divulga imagem de procurado por assalto a ônibus de rota do Distrito Industrial

As informações devem ser repassadas para os números (92) 98827-8814, 3667-7543, disque-denúncia do Nurcc, ou 181, da SSP-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulga a imagem de Israel Mota dos Santos, 26, que está sendo procurado, por um roubo ocorrido em um ônibus que fazia a rota de uma empresa do Distrito Industrial.

O crime ocorreu na madrugada do dia 20 de junho deste ano, por volta das 5h25, na rua Carabinane, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurcc, o veículo estava a caminho de uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIN) quando foi abordado por dois criminosos, que forçaram o motorista a parar o ônibus.

Para evitar o roubo, o motorista desviou a rota, momento em que um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo, que atravessou a lataria e atingiu a panturrilha de uma passageira.

“No decorrer das diligências, conseguimos chegar à identidade de Israel. Solicitamos a ajuda da população para que possamos encontrar e retirar esse homem de circulação o quanto antes”, afirmou o delegado.

Procurado

A PC-AM solicita que quem souber a localização de Israel Mota dos Santos repasse as informações para os números (92) 98827-8814, 3667-7543, disque-denúncia do Nurcc, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu Charles Araújo.

Leia mais:

Caso Djidja: Justiça aceita denúncia contra mãe, irmão e mais 8 pessoas por tráfico de drogas

Cerca de 6 em cada 10 brasileiros não conseguem manter padrão de vida após a aposentadoria

Colisão frontal entre motos deixa um morto e outro ferido; IMAGENS FORTES