Brasil estreia na Olimpíada nesta quinta (25); saiba onde assistir os jogos

Na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Time Brasil fará sua estreia, nesta quinta-feira (25), em três diferentes modalidades: futebol feminino, handebol feminino e tiro com arco.

Será o segundo dia de eventos na Olimpíada. No primeiro, quarta-feira (24), a delegação brasileira não marcou presença por não ter se classificado para as disputas de futebol e rugby de 7 masculinos.

A campanha brasileira começa com Ana Luiza Caetano, no ranqueamento do tiro com arco feminino individual, às 4h30 (de Brasília). Mais tarde, às 9h15, será a vez de Marcus D’Almeida, favorito a medalha, no ranqueamento masculino.

Às 9h, quem entra em quadra é o handebol feminino, com Brasil x Espanha, pelo grupo B. E, no futebol feminino, Marta e companhia estreiam contra o forte time da Nigéria, às 14h, pelo grupo C.

Além disso, segue a disputa do rugby de 7 masculino, sem o Time Brasil.

Agenda do Time Brasil na Olimpíada (25/7)

4h30: ranqueamento do tiro com arco feminino individual ( Ana Luiza Caetano ). Onde assistir: Olympics.com

). Onde assistir: Olympics.com 9h: Espanha x Brasil – handebol feminino. Onde assistir: TV Globo, SporTV 2 e CazéTV

– handebol feminino. Onde assistir: TV Globo, SporTV 2 e CazéTV 9h30: ranqueamento do tiro com arco masculino individual ( Marcus Vinicius D’Almeida ). Onde assistir: Olympics.com

). Onde assistir: Olympics.com 14h: Nigéria x Brasil – futebol feminino. Onde assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV

Agenda do futebol feminino na Olimpíada (25/7)

12h: Espanha x Japão. Onde assistir: SporTV 3 e CazéTV

12h: Canadá x Nova Zelândia. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

14h: Nigéria x Brasil . Onde assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV

. Onde assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV 14h: Alemanha x Austrália. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

16h: França x Colômbia. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

16h: Estados Unidos x Zâmbia. Onde assistir: SporTV e Olympics.com

Agenda do handebol feminino na Olimpíada (25/7)

4h: Eslovênia x Dinamarca. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

6h: Holanda x Angola. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

9h: Espanha x Brasil . Onde assistir: TV Globo, SporTV 2 e CazéTV

. Onde assistir: TV Globo, SporTV 2 e CazéTV 11h: Alemanha x Coreia do Sul. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

14h: Hungria x França. Onde assistir: SporTV 3 e Olympics.com

16h: Noruega x Suécia. Onde assistir: SporTV 3 e Olympics.com

Agenda do rugby de 7 na Olimpíada (25/7)

9h: Samoa x Quênia. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

9h30: Argentina x Austrália. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

10h: Estados Unidos x Uruguai. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

10h30: Fiji x França. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

11h: África do Sul x Japão. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

11h30: Nova Zelândia x Irlanda. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

15h: 9º colocado x 12º colocado. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

15h30: 10º colocado x 11º colocado. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

16h: 1º do grupo A x segundo melhor 3º colocado (quartas de final). Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

16h30: 2º do grupo C x 2º do grupo B (quartas de final). Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

17h: 1º do grupo C x 2º do grupo A (quartas de final). Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

17h30: 1º do grupo B x melhor 3º colocado (quartas de final). Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com

*Com informações CNN