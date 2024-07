Em Barreirinha, homem é condenado por estuprar a própria irmã de 17 anos

Autor e a vítima moravam na mesma residência na Zona rural do município

Um homem de 44 anos, não identificado, foi condenado, nesta sexta-feira (26), por estuprar a própria irmã, no município de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu em 2011, quando a vítima tinha 17 anos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, nesta sexta-feira (26), mandado de prisão em razão de sentença condenatória de um homem, 44, por estupro praticado contra a própria irmã.

Conforme o delegado Adanor Porto, da 42ª DIP, o autor e a vítima moravam na mesma residência na zona rural do município, e ele se aproveitou de momentos em que os pais deles não estavam para praticar o crime.

“O indivíduo abusou sexualmente da própria irmã três vezes, entre os meses de março e maio de 2011. Na época, ele a ameaçava para que ela não contasse a ninguém, inclusive aos próprios genitores deles”, disse o delegado.

Condenação

Segundo o delegado, a Justiça decidiu pela condenação do indivíduo e ele foi capturado em sua residência.

O homem foi condenado a mais de 19 anos de reclusão por estupro e ficará à disposição da Justiça.

