VÍDEO: Suspeito de estuprar ex-cunhada de 6 anos é espancado até a morte em Manaus

O caso ocorreu na rua Paraíso, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus

Um homem identificado como Romualdo Pinheiro, conhecido como “Pará”, foi morto a pauladas após ser acusado de estuprar a ex-cunhada, de 6 anos, na manhã deste domingo (28), na rua Paraíso, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Romualdo foi até a residência onde a vítima mora, visitar o filho dele, fruto do relacionamento com a irmã da criança e cometeu o ato.

Segundo familiares da vítima, durante a ação a criança gritou, foi quando a mãe dela correu e encontrou a filha sangrando.

Ainda com informações de familiares, o homem negou o crime e pediu para tomar banho, em seguida ele tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos moradores.

O crime causou revolta nos vizinhos, que acabaram agredindo o homem com pauladas e pedradas até a morte. O suspeito ficou com o rosto desfigurado após o espancamento.

A criança foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

