Homem é executado a tiros em frente a bar no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Alexandre Bernardes Correa, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (8), em frente a um bar, na avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima trabalhava no estabelecimento, quando foi surpreendida por um homem de blusa preta, que efetuou diversos disparos.

Ao chegar perto de Alexandre, o criminoso atirou em direção à cabeça e costas da vítima, que chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada do bar.

Segundo a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a irmã da vítima, de apenas 12 anos, presenciou o assassinato de Alexandre e quase foi atingida pelos tiros.

Conforme o Sargento Ronilson Guedes, a polícia foi acionada com informações de que houve um tiroteio no Centro da cidade.

Após a execução, o atirador correu em direção ao Porto de Manaus, entrou em uma lancha e fugiu. A polícia ainda não identificou quem é o criminoso e quais foram as motivações do crime.

A família de Alexandre também trabalhava no bar, porém não quis conversar com a equipe de reportagem por estar muito abalada com a perda do familiar. Outros populares que acompanhavam a ação da equipe da 24ª Cicom também não quiseram se pronunciar. A polícia vai investigar a causa do crime e a identidade do atirador.

Leia mais:

Adolescente é executado a tiros em quadra no Monte Sião

Briga entre vizinhas termina em morte na Zona Norte de Manaus

Homem é torturado em “Tribunal do Crime”, morto e corpo é encontrado em Manaus