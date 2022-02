Briga entre vizinhas termina em morte na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Na noite deste sábado (5), uma briga entre vizinhas acabou em morte no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo relato do delegado Cícero Túlio, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ambas estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar da região, onde houve uma discussão, oportunidade em que a autora do crime, uma babá, foi até em casa, buscou uma faca, e desferiu golpe no tórax da vítima.

Identificada como uma corretora de imóveis na faixa entre 35 e 40 anos de idade, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Delphina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as primeiras informações coletadas, ambas já tinham uma desavença antiga, com histórico de briga corporal, o que caracteriza motivo fútil ou torpe.

A autora do crime foi presa em flagrante em razão do homicídio qualificado e após a realização dos procedimentos será encaminhada para a audiência de custódia, onde ficará à disposição da justiça. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investigará o caso com envolvidos para produzir o inquérito.

Leia mais:

Após mais de uma década, concurso da Polícia Militar volta a acontecer neste domingo (6)

Homem é assassinado em Iranduba com vários tiros na cabeça

Indicadores de crimes reduziram nos últimos seis meses, aponta SSP-AM